Weihnachtswahnsinn: Das sind die skurrilsten und teuersten Geschenke der Promis

Was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Diese Frage hat sich wohl auch Popstar Katy Perry (38) damals bei Ex-Mann Russel Brand (47) gestellt. Die Lösung: Eine Reise ins All. Das hat sie damals auch nur fast 170.000 Euro gekostet.

Nach einem turbulenten Jahr wünscht sich Michelle Hunziker (45) ein ruhiges Weihnachten. In Sachen Geschenke ist die Moderatorin bereits vorbereitet. Ihre Strategie: Frühzeitig Einkaufen. «Ich finde es schön, wenn ich reise und Dinge sehe, die mich an eine Person erinnern. Dann kaufe ich diese Dinge im Hinblick auf Weihnachten.»

Nach einem turbulenten Jahr – die Scheidung von Ex Tomaso Trussardi (39), die Sommer-Romanze mit Giovanni Angiolini (41) und die Schwangerschaft von Töchterchen Aurora (25) – wünscht sich die 45-Jährige ein ruhiges Weihnachten. Wie die Moderatorin der Sendung «G&G» im Dezember verrät, ist sie in Sachen Geschenke bereits vorbereitet. Ihre Strategie: frühzeitig einkaufen. «Ich fange schon im Sommer an», so Hunziker. «Ich finde es schön, wenn ich reise und Dinge sehe, die mich an eine Person erinnern. Dann kaufe ich diese Dinge im Hinblick auf Weihnachten.»