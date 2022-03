Messi mal nicht vorne : Das sind die Top-Torjäger des 21. Jahrhunderts

Lionel Messi knackt derzeit Rekord um Rekord. Doch eine Rangliste führt der Barça-Star nicht an: die Liste der Top-Torjäger im aktuellen Jahrhundert.

Die Vereinigung internationaler Fußball-Statistiker IFFHS hat zum Jahresbeginn eine spezielle Rangliste veröffentlicht: die der erfolgreichsten Torschützen im 21. Jahrhundert. Gezählt haben die Experten in dem Ranking allerdings nur die Treffer, die in internationalen Wettbewerben mit dem Klub oder der Nationalmannschaft erzielt wurden. Tore in Landesmeisterschaften waren für den Vergleich unwichtig.

So viel vorne weg: Weltfußballer Lionel Messi führt die Rangliste für einmal nicht an. Auch Cristiano Ronaldo nicht. Beide sind sie aber in den Top Ten zu finden. Da die zwei Fußball-Stars erst 25- bzw. 27-jährig sind, haben sie aber noch einige Jahre Zeit, um Tore zu schießen. Andere in der Rangliste stehen bereits im Herbst, wenn nicht gar im Spätherbst, ihrer Karriere und werden wohl nicht mehr allzu viele internationale Treffer sammeln.