Katzen, Karls und Hochzeitskleider: Das sind die überraschendsten Looks der Met Gala 2023

«Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» – so lautete das Motto der diesjährigen Met Gala, also der Eröffnungsfeier der gleichnamigen Ausstellung des Metropolitan Museum of Art in New York. Und was sollen wir sagen: Die Gäste haben es ernst genommen. Wie Karl es bei sich selbst und bei vielen seiner Kreationen bevorzugte, dominierten schwarz-weiße Looks auf dem beigen Teppich vor dem Museum. Zudem gab es mit Chanel, Chloé, Fendi, Jean Patou, Balmain und dem gleichnamigen Label Karl Lagerfeld mehr als genug Modehäuser, bei denen sich die Stars Inspiration suchten durften – für jedes von ihnen war Lagerfeld während seiner Karriere als Designer tätig. Trotzdem schaffte es eine ganze Reihe von Celebrities am Abend zu überraschen: Mehr als eine Katze auf dem Laufsteg, viele Karl-Imitationen und Hochzeitskleider statt Abendroben sorgten für Hingucker.