Das sind die verrücktesten und ekligsten Wünsche von Superyacht-Gästen

Die verrücktesten Wünsche

Laut Azueta verlangte ein Gast von der Crew, dass sie ihn beim Essen beobachtet. «Eine der Crewmitarbeiterinnen musste in der Ecke der Kabine stehen und ihm während des Essens ständig zusehen», sagt sie in einem Video. Sie selbst beteiligte sich daran.

Der ekligste Wunsch

Für die Gäste wird alles getan

In einem weiteren Video zeigt die Mexikanerin, wie sie alles unternimmt, um die Gäste an Bord zu vergnügen. Während einer Pause vor der Küste von West Palm Beach organisierte die Mexikanerin eine Schatzsuche. Mit zwei weiteren Crewmitgliedern gingen sie mit einem kleinen Boot an Land und versteckten mehrere Hinweise. Am Schluss, während sich die Millionäre amüsierten, ließ die Crew schon den Grill für die nächste Mahlzeit an.