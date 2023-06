Q&A zum Royal-Event: Das sind die wichtigsten Fakten zur «Trooping the Colour»

Seit mehr als 200 Jahren werden die britischen Monarchen zu ihrem Geburtstag mit der Militärparade «Trooping the Colour» geehrt. Hier sind alle Infos zum großen Royal-Event am morgigen Samstag.

Bei den Proben zu «Trooping the Colour» fielen mehrere britische Soldaten in Ohnmacht. 20 Minuten

Was ist «Trooping the Colour»?

Es ist ein Großereignis im königlichen Kalender . Dabei handelt es sich um die offizielle Geburtstagsparade für den amtierenden Monarchen. In diesem Jahr wird sie erstmals für König Charles III. abgehalten, der eigentlich erst am 14. November 75 wird. Schon in der Vergangenheit fanden aber offizielle Feierlichkeiten zum Geburtstag einer Herrscherin oder eines Herrschers an einem anderen Tag, als ihrem oder seinem eigentlichen Ehrentag, statt. Dies ist dann der Fall, wenn der Geburtstag nicht in die Sommermonate fällt. Der Grund liegt in typisch britischer Manier am Wetter .

Warum heißt es «Trooping the Colour»?

Mehr als 1400 Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker ehren den König und beweisen in einer eindrucksvollen Demonstration ihre militärische Präzision. Erstmals wurde die Parade im 17. Jahrhundert unter Karl II. ausgeführt. Das Vorführen der Fahnen vor dem Herrscher sollte die Garderegimenter an ihre besondere Pflicht ihm gegenüber erinnern. Daher auch der Name «Trooping the Colour», was übersetzt «Fahnenparaden» bedeutet. Das Wort «Colour» bezieht sich auf die Flaggen, die die verschiedenen Regimenter der britischen Armee repräsentieren. Seit 1805 wird die Zeremonie öffentlich vollzogen.

Wie läuft die Parade ab?

Die Parade führt vom Buckingham Palast entlang der Londoner Prachtstraße The Mall bis zum Paradeplatz Horse Guards Parade im Regierungsviertel Westminster. Mitglieder der Königsfamilie begleiten den Militärumzug zu Pferd und in der Kutsche. Jedes Jahr präsentiert ein anderes der fünf Garderegimenter seine Fahne, die sogenannte «King's Colour». In diesem Jahr werden es die Welsh Guards sein, von denen Prinz William (40) Ehrenoberst ist.

Sobald König Charles bei dem Paradeplatz angekommen ist, wird er mit einem königlichen Gruß begrüßt und führt eine Inspektion der Truppen durch. Nachdem die Militärkapellen aufgetreten sind, wird die eskortierte Flagge durch die Reihen der Soldaten getragen. Sobald die Fußgarde an Charles vorbeimarschiert ist, führt die Parade zurück zum Buckingham Palast. Die Königsfamilie zeigt sich dort auf dem Balkon, um den Vorbeiflug der Royal Air Force zu beobachten.

Was wird Charles anders machen?

Der Palast hat angekündigt, dass Charles zu Pferd an der Militärparade teilnehmen wird. Es ist das erste Mal seit 37 Jahren, dass ein Monarch reitend an der Parade teilnimmt, denn die Queen hatte darauf verzichtet, nachdem ihr Lieblingspferd in den Ruhestand ging. Zudem wird erwartet, dass sich wie schon bei der Krönung wieder nur die arbeitenden Royals auf dem Balkon versammeln dürfen.

Welche Probleme könnte es geben?

Bei der Generalprobe am 10. Juni waren gleich mehrere Wachen zusammengebrochen, da Temperaturen von mehr als 30 Grad herrschten. Prinz William räumte auf der Instagram-Seite des Königshauses «schwierige Bedingungen» ein. Für den 17. Juni sind 27 Grad angekündigt.

Warum reiten Kate und Camilla nicht?

Im Dezember 2022 wurde Prinzessin Kate zum Colonel des 1. Bataillons der Irish Guards ernannt. Aus diesem Grund wäre zu erwarten, dass sie wie ihr Mann aufs Pferd steigt. Laut Daily Mail verzichtet sie aber darauf und wird in einer Kutsche fahren. Nicht zuletzt, weil die 41-Jährige gar nicht reiten kann und nach eigenen Angaben an einer Pferdeallergie leiden soll. Zudem soll sie auch keine Militäruniform tragen. Auch Königin Camilla wurde zum Oberst der Grenadier Guards ernannt, nachdem Prinz Andrew (63) den Posten verlor. Zwar kann die 75-Jährige reiten, doch man geht davon aus, dass sie Kate in der Kutsche begleiten wird.