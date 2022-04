Neue «Forbes»-Liste : Das sind die zehn reichsten Menschen der Welt

In der World Billionaires List gibt Forbes alljährlich einen Überblick über die Super- und Ultrareichen rund um den Globus. Wegen des Krieges in der Ukraine sind in der Liste dieses Jahr 34 Russen weniger vertreten als noch 2021.

1 / 10 Elon Musk Der Südafrikaner hat dank seinem Vermögen von 219 Milliarden Dollar gut lachen. Seine Posten bei Tesla, SpaceX und seit kurzem Twitter haben das Vermögen von Musk in einem Jahr um 68 Milliarden Dollar ansteigen lassen und machen ihn zum reichsten Mann der Welt. REUTERS Jeff Bezos Etwas kleiner ist der Geldbeutel vom Ex-Amazon-Chef mit 171 Milliarden Dollar. Dieser musste seinen ersten Platz vom letzten Jahr abtreten und soll etwa sechs Milliarden Verlust gemacht haben. AFP Bernard Arnault Als bestplatzierter Europäer macht der 73-Jährige sein Geld mit über 70 Mode- und Kosmetikgeschäften, die zum Kollektiv LVMH gehören. Im Vergleich zu 2021 wuchs sein Vermögen um etwa acht Milliarden auf 158 Milliarden Dollar an. REUTERS

Die Pandemie und die russische Invasion der Ukraine gehen auch an den Reichsten der Reichen nicht spurlos vorbei. Kumuliert beträgt das Vermögen aller 2668 Milliardärinnen und Milliardäre 12,7 Billionen Dollar – eine Abnahme von immerhin 400 Milliarden im Vergleich zum Vorjahr. Finanziell am härtesten getroffen wurden russische Superreiche: Im Vergleich zu 2021 gibt es 34 russische Milliardäre weniger. Trotzdem konnten viele Superreiche ihr Vermögen weiter ausbauen, wie die Liste von Forbes zeigt. Die Zahlen basieren auf Aktienpreisen und Wechselkursen vom 11. März 2022.

Auch spannend: Von den zehn reichsten Menschen der Welt sind acht US-amerikanische Staatsbürger oder im Land tätig. Wer finanziell wie gut aufgestellt ist, erfährst du in der Bildgalerie.