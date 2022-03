Leser-Aufruf : Das sind eure momentanen Lieblings-Songs

Wir wollten wissen, was unsere Leser im Moment gerade so für Musik hören. Egal ob zuhause oder im Club. Klickt euch jetzt durch eure Antworten.

David fängt gleich mit einer starken weiblichen Stimme an.

Amy Shark - I said Hi