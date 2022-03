Maria Koleda : Das soll Putins Spionin sein?

Die in der Ostukraine als «russische Spionin» verhaftete Maria Koleda postet bedenkenlos über ihre Aktivitäten. Die Bilder zeigen sie beim Nahkampf – und mit Kuschelbären.

«Wenn du so weitermachst, findet dich der ukrainische Geheimdienst», warnte ein Freund via Instagram die Russin Maria Koleda am 8. April, nachdem diese zahlreiche Mitteilungen und Bilder von ihrer Reise in die Ukraine gepostet hatte (siehe Diashow oben). Doch die 22-Jährige scherte sich nicht darum: «Ok, sucht doch, sucht! Na und?» entgegnete sie. Tags darauf wurde sie vom ukrainischen Geheimdienst als «russische Agentin» gefasst.

Die junge Russin entspricht ganz und gar nicht dem Bild einer professionellen Spionin. Erst recht, weil der sorglose Umgang mit sozialen Netzwerken für Koleda typisch ist: Seit Jahren postet sie bedenkenlos Bilder und Texte über ihr Leben.

«Seit 15 komplett verrückt»

In ihrer Jugend war Koleda zudem in den Oppositionsgruppen «Anderes Russland» und «Avantgarde der roten Jugend» aktiv. Durch Linientreue zeichnete sie sich nicht sonderlich aus: «Sie war seit 13 politisch aktiv, hat ihre Einstellung jedoch immer wieder geändert», sagte etwa Andrei Pesotski, Mitglied von «Anderes Russland» über Koleda. Außerdem habe sie schon immer zum Militarismus geneigt, zitiert die Newssite IOL Pesotski weiter. Ins selbe Rohr twitterte Anastasia Pesotski, Ehefrau des russischen Oppositionellen Sergei Udaltsow: «Sie ist seit ihrem 15. Lebensjahr komplett verrückt.»

Nahkampf im Tarnanzug

Später wandte sich Koleda rechten Gruppierungen zu. Auf Fotos ist etwa zu sehen, wie sie im Dezember 2012 zusammen mit Dmitri Dyomuschkin, dem Führer der ultranationalistischen Bewegung Slawische Union, im Tarnanzug den Nahkampf trainiert.

Auch ihre Reise in die Ukraine dokumentierte die «Spionin» fleißig auf Instagram und VKontakte. Am 4. April, als sie laut Angaben des ukrainischen Geheimdiensts in der südukrainischen Stadt Cherson einreiste, postete sie Bilder von ausgebrannten Autos und Stacheldraht, aber auch – unter dem Titel «Neue Freunde» – von sich selbst mit zwei als Bären kostümierten Menschen.

«Das Leben geht weiter»

Wie der ukrainische Geheimdienst nach ihrer Verhaftung mitteilte, hatte sie in den zwei Tagen in Cherson Kontakte mit pro-russischen Aktivisten geknüpft. In der rund 70 Kilometer entfernten Stadt Mykolajiw nahm sie dann an Demos teil, in deren Verlauf sie mehrere Schüsse abfeuerte und drei Menschen verletzte.

Ihr letzter Post auf VKontakte stammt denn auch aus Mykolajiw. Am 8. April schrieb sie: «Mykolajiw, verzweifle nicht! Wir haben alles noch vor uns, das Leben geht weiter!»