SEW/OGBL: Erzieher-Gewerkschaft kritisiert Schulpolitik der Luxemburger Regierung

Der Sprachgebrauch in Schulen stellt immer wieder Grund zur Diskussion dar.

Pünktlich zur «Rentrée» hat die Gewerkschaft SEW/OGBL die Problematik des Sprachgebrauchs in den Schulen auf den Tisch gebracht. «Das Sprachenlernen muss überdacht werden. Die Schüler sprechen immer mehr Sprachen, nur noch ein Drittel unter ihnen spricht zuhause Luxemburgisch», so Joëlle Damé, Gewerkschaftspräsidentin.

Die Gewerkschaft wirft der Regierung vor, «die Sprache der Alphabetisierung» zugunsten der frankophonen Gesellschaft angepasst zu haben. Stattdessen müsste die Voraussetzungen analysiert werden, um eine Sprache gut lernen zu können, ebenso, welche Sprachen für die Alphabetisierung in Frage kämen und welches Niveau erreicht werden soll, bevor irgendeine neue Reform in die Wege geleitet wird, meint sie.

Neuerungen bei SEW durchgefallen

Daneben wurden die Ungleichheiten in den Schulen angesprochen. Diese «spiegeln die gesamte Gesellschaft wieder», so Damé. «Die standardisierten Prüfungen zeigen, dass der soziale Aufzug nur in wenigen Fällen funktioniert». Sie wirft der Regierung vor, nur «vereinzelte Maßnahmen zu ergreifen, ohne dass man das Konzept dahinter sieht», und ohne dass man darüber diskutieren könne.