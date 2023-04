Hazel Brugger: «Das ständig schlechte Gewissen als Mutter muss man ausschalten»

Mehr als ein Jahr ist es her, seitdem Hazel Brugger in einem emotionalen Statement ihre berufliche Auszeit bekannt gab. Aktuell geht sie wieder auf Tour, ihr Programm «Kennen Sie diese Frau».

Wie sie heute Familie und Beruf unter einen Hut bringt, hat sie in einem Interview mit der «Schweizer Illustrierten» verraten. «Ich denke, die beste Strategie ist, sich als Mutter ein bisschen überflüssiger zu machen und sich ehrlich darüber zu freuen, wenn das Kind auch andere Bezugspersonen hat. Wenn die Kita geschlossen hat, kommt halt mal ein Babysitter. Das Mühsamste ist das ständige schlechte Gewissen, das muss man ausschalten», so die 29-Jährige.

Brugger steht zu verletztem Ego

Weiter gibt die Comedian an, was das Muttersein anbelangt , heute ernüchtert zu sein. So habe sie realisiert, dass es in einer heterosexuellen Beziehung, in der die Frau das Baby gebärt, nicht möglich ist, die Verantwortung fifty-fifty aufzuteilen. Dabei bezieht sie sich auf den Fakt, dass das Kind sich natürlicherweise mehr derjenigen Person zuwendet, die es ernährt. «Ich habe mich über mich selbst geärgert, dass ich das nicht mit einberechnet habe, auch wenn ich überzeugt bin, dass viel mehr Gleichberechtigung in der Elternschaft möglich wäre, als dies heute allgemein der Fall ist.» Der Druck der Vereinbarkeit sei für sie extrem spürbar gewesen.