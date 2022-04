Kinostarts April 2022: Das steckt hinter Alexander Skarsgårds schwierigster Rolle

«The Northman»

Amleth ist auf Rache aus

Dreißig Jahre später zieht Amleth mit seiner Wikinger-Horde umher und will Fjölnir aufspüren, um seine Mutter befreien. Bei seinen Racheplänen findet er in Olga (Anya Taylor-Joy) eine Verbündete.

Inspiration vom Großvater

«The Lost City»

Die Entführung

Loretta will trauern und in der Badewanne Chardonnay mit Eis trinken – aber es steht eine Promo-Tour zum aktuellen Buch bevor. Mit dabei ist Alan (Channing Tatum mit wallender blonder Mähne), der auf dem Cover des Buches prangt.

Als Loretta vom Hobbyarchäologen Abigail (Daniel Radcliffe) entführt wird, soll sie ein antikes Schriftstück entziffern, das den Weg zu einem Schatz in einer versunkenen Stadt beschreibt. Alan, der heimlich in Loretta verliebt ist, will sie retten. Er verbündet sich mit dem ehemaligen Soldaten Jack (Brad Pitt, ebenfalls mit langen blonden Haaren), um sie zu finden.

«The Electrical Life of Louis Wain»

«The Unbearable Weight of Massive Talent»

In «The Unbearable Weight of Massive Talent» steckt der Schauspieler Nick Cage (Nicolas Cage) in einer Krise. Er wohnt in einem Hotel, wo er Schulden anhäuft, weil die Job-Angebote ausbleiben.