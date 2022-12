Luxemburg: Das steckt hinter dem Zauber von Weihnachtsfilmen

In diesen kalten und regnerischen Tagen gibt es nichts Besseres als eine heiße Schokolade, einen Film und eine Kuscheldecke. In der Weihnachtszeit greifen viele - ob bewusst oder unbewusst - zu weihnachtlichen Fernsehfilmen, Liebesschnulzen und Winterklischees in Hülle und Fülle. Die typische Handlung: Kate, Kelsey oder Emma ist eine junge Frau, die in einer amerikanischen Großstadt arbeitet, als sie in ein kleines Dorf auf dem Land reisen muss, wo sie den Zauber der Weihnacht wiederfindet... Schnee, Weihnachtsbäume, Musik und ein Happy End. Kitschig bis zum Abwinken, aber ein sicherer Erfolg.