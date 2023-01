Luxemburg: Das steckt hinter den Angeboten des Winterschlussverkaufs

LUXEMBURG – Der Winterschlussverkauf beginnt am heutigen Montag, den 2. Januar. In den Geschäften des Großherzogtums ist bereits alles strategisch für den Kunden-Ansturm vorbereitet worden.

Nach den Feiertagen beginnt in Luxemburg der Winterschlussverkauf. Editpress

Kurz nach der Silvesternacht stürzen sich die Schnäppchenjäger, wie jedes Jahr, auf den Winterschlussverkauf. Vom 2. bis zum 28. Januar locken die Geschäfte mit Sonderangeboten. «Seit ein paar Tagen ist höchste Konzentration angesagt. Jede Verkäuferin ist in ihrem jeweiligen Bereich zugange, um alles zu arrangieren», erzählt eine Parfümerieverkäuferin.

Ab Jahresbeginn gibt es in ihrer Parfümerie Produkte zum halben Preis zu kaufen. «Den Rest des Jahres gibt es normalerweise nicht mehr als 35 Prozent Rabatt.» Ist der Schlussverkauf also nur eine Erweiterung der Sonderangebote, die es mittlerweile das ganze Jahr über gibt? «Nein, wir bieten im Winter und im Sommer die Rabatte des offiziellen Schlussverkaufs an. Die Leute wissen das und ab heute wird es sehr voll sein», sagt die Verkäuferin.

Ähnlich sieht es in der Hi-Tech-Abteilung eines Supermarkts in Differdingen aus. Hier werden Fernseher bis 65 Zoll verschleudert, und auch das sieht man außerhalb des Schlussverkaufs nicht. «Fernseher laufen immer am besten», stellt die Managerin fest. Seit 6 Uhr am Montagmorgen wurde die Abteilung speziell für den Ausverkauf vorbereitet, wobei ein Großteil des Ladeneingangs in Beschlag genommen wurde. Es ist also unmöglich, die Schnäppchen zu verpassen. «Es gibt auch andere Haushaltsgeräte, die im Angebot sind, die in den Lagern schlummern und uns nur Geld kosten», erklärt die junge Frau. Daher sei es notwendig, Preisnachlässe zu geben, die sowohl für den Handel als auch für den Kunden Gewinne erzielen.

Auch hier bleibt der Schlussverkauf eine strategisch wichtige Zeit für den Handel, aber er darf nicht die Sonderangebote des restlichen Jahres ersetzen: «Bei der ständigen Konkurrenz durch das Internet ist das unmöglich». Eine Verkäuferin deutet jedoch an, dass sie gerne zu dem Modell von vor einigen Jahren zurückkehren würde: «Nur zwei feste Zeiträume, Winter und Sommer, und nichts dazwischen». Der Schlussverkauf, der in ihrem Laden am Montag beginnt, unterscheide sich nicht wesentlich von den üblichen Verkäufen. Noch am Freitag konnte man dort um 25 Prozent reduzierte Schnäppchen ergattern. An diesem Montag und bis zum 28. Januar wird sich demnach nur die offizielle Zahl auf dem Preisschild ändern.