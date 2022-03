Sprachendebatte : Das steht im neuen «Luxemburgisch-Gesetz»

LUXEMBURG - Die Regierung hat am Donnerstag ihren Gesetzesentwurf zur Stärkung der luxemburgischen Sprache vorgelegt. Es werden mehrere Maßnahmen ergriffen.

Vor etwas über einem Jahr ist eine Diskussion um die luxemburgische Sprache entbrannt. Auslöser war eine Petition, die einen riesigen Anklang fand . Die Regierung versprach, auf den Wunsch der Bevölkerung zu reagieren. An diesem Donnerstag stellten Bildungsminister Claude Meisch (DP) und Kulturstaatssekretär Guy Arendt (DP) einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor. Die Idee ist, «die Sprache zu fördern, um den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden», sagen sie.

«Luxemburgisch braucht mehr Platz in unserer Gesellschaft», erklärt Meisch. Er glaubt, dass die Sprache durch die geplanten Initiativen einen Schub bekommen kann. Sein Kollege Arendt merkt an, dass vor allem junge Luxemburger die Sprache als Kommunikationsmittel insbesondere auf den sozialen Netzwerken nutzen. Luxemburgisch müsste nach ihm mehr unterstützt werden und weiter in den Fokus rücken, «um die Grammatik zu standardisieren».