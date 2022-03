Stürmische Böen in Luxemburg : «Das Sturmtief zieht am Nachmittag ab»

LUXEMBURG - Mit Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern ist «Christian» am Montag über Luxemburg gefegt. Nun lässt der Wind nach, dafür wird es kalt.

«Das Schlimmste ist vorüber. Das Sturmtief zieht am Nachmittag ab. Einzelne Böen können noch Geschwindigkeiten von 80 oder 90 Stundenkilometern erreichen, bis zum Abend sind noch 40 bis 50 Stundenkilometer drin», erklärt ein Meteorologe von Meteolux. Auch der ein oder andere Schauer ist noch drin, aber so heftig wie am Montagmorgen schüttet es nicht mehr.

Im Ösling blies der Wind am heftigsten, in Böen erreichte er bis zu 100 Stundenkilometer, im Süden Luxemburgs waren maximal 70 bis 90 Stundenkilometer drin.