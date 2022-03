Ili-Pfeifhase : Das süßeste Tier der Welt ist auch das rarste

Seit 20 Jahren konnte er nicht mehr fotografiert werden, nun hat ein chinesischer Forscher wieder einen Ili-Pfeifhasen vor die Linse gekriegt.

1983 hat Li Weidong ein Tier entdeckt, das ihn sogleich in seinen Bann zog. Im Tian Shan, einem Hochgebirge im westchinesischen Xinjiang, traf er ein kleines Kerlchen, das er nach seiner Heimatstadt Ili-Pfeifhase nannte. Doch der Pfeifhase machte sich in der Folge rar. In den frühen 1990er-Jahren gelang Li ein letztes Foto – bis jetzt.