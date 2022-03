Fahndung : Das Terror-Trio im Urlaub

Ein Leben im Untergrund muss nicht trist sein. Das beweisen die Urlaubsfotos des Zwickauer Neonazi-Trios, das für zehn Morde verantwortlich sein soll.

Es sind Fotos, die Unbeschwertheit vermitteln. Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe im Urlaub, mit Sonnenbrille auf der Nase, beim Essen auf dem Campingplatz. Dem Trio, das jahrelang im Untergrund lebte, wird vorgeworfen, für eine beispiellose rechtsextremistische Mordserie in Deutschland verantwortlich zu sein. Neun Kleinunternehmer türkischer und griechischer Herkunft sowie eine Polizistin starben.

Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos brachten sich im November 2011 selbst um, nachdem sie eine Bank im thüringischen Eisenach überfallen hatten und die Polizei nach ihnen fahndete. Ihre Komplizin Beate Zschäpe stellte sich wenige Tage später der Polizei und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Beweismittel vernichtete sie, indem sie die gemeinsame Wohnung in Brand setzte.

Zschäpe vor Gericht

Das Bundeskriminalamt (BKA) ermittelt seitdem mit Hochdruck und hat am Dienstag Fotos des Trios veröffentlicht, die die drei im Urlaub zeigen. «Die Bundesanwaltschaft und das BKA wenden sich erneut mit der Bitte an die Bevölkerung, bei der weiteren Aufklärung der von der rechtsterroristischen Gruppierung 'Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)' begangenen Straftaten mitzuwirken», heißt es. Die Frage an die Bevölkerung: «Wo hielten sich diese Personen auf bzw. wo fielen sie auf?»