Luxemburg: Das Thema Kopftuch spaltet die Lehrergewerkschaften

LUXEMBURG – Der SNE-CGBP unterstützt die Forderung des SEW-OGBL nicht, der für ein Verbot des Tragens auffälliger religiöser Symbole an öffentlichen Schulen in Luxemburg plädiert.

An den Gymnasien in Luxemburg darf ein Koptuch getragen werden. Editpress

Beim Thema auffälliger, religiöser Symbole an öffentlichen Schulen herrscht auch unter den Lehrergewerkschaften keine Einigkeit. Auf Anfrage von L'essentiel spricht sich der SNE-CGFP («Syndicat National des Enseignants») für die 2014 vom Bildungsministerium erlassene Regelung aus, die eher auf Dialog als auf Verbot setzt. «Diese Anweisung sorgt dafür, dass das Neutralitätsprinzip respektiert wird und garantiert gleichzeitig die Meinungsfreiheit der Schülerschaft im Rahmen des guten Schulbetriebs», so Patrick Remakel.

Der Präsident des SEW-OGBL («Syndikat Erzéiung a Wësseschaft») wiederum tritt für «eine einheitliche Verhaltensrichtlinie für alle Einrichtungen» ein. In einer Stellungnahme, die der SEW-OGBL an L'essentiel richtete, hatte dieser die Rücknahme der als zu freizügig empfundenen Regelung des Ministeriums sowie eine Neuregelung gefordert, die das Tragen religiöser Symbole an den öffentlichen Schulen verbietet.

Die Gewerkschaft zeigte sich beunruhigt über die Zunahme religiöser Kleidung an den luxemburgischen Gymnasien, insbesondere des islamischen Kopftuchs. Der SEW-OGBL befürchtet «einen Schneeballeffekt», in Bezug auf andere Forderungen, wie etwa die Rechtfertigung des von Fehlzeiten an kirchlichen Feiertagen oder gar der Infragestellung von Vielfalt und Inhalten des Unterrichts.

Wie regeln die Nachbarländer diese Frage?

Weniger alarmiert zeigt sich das Bildungsministerium, das sich gegen neue Regeln ausspricht. Die Schulleitungen hätten «keine spezifischen Konflikte» in Verbindung mit religiöser Kleidung gemeldet. Das Thema erregte beim Schuljahresbeginn in Frankreich großes Aufsehen, wo eine interne Notiz des interministeriellen Ausschusses zur Prävention von Kriminalität und Radikalisierung vor islamischem Bekehrungseifer an den Gymnasien warnte.

Ein Gesetz von 2004 verbietet, im Namen des Laizismus, das Tragen auffälliger, religiöser Symbole in schulischen Einrichtungen in Frankreich. In Belgien gelten an Schulen der Sekundarstufe das Prinzip der «individuellen Gedanken-, Gewissens- und der Religionsfreiheit der Schüler» sowie «das Diskriminierungsverbot». Das Tragen religiöser Symbole kann nur unter strengen Auflagen verboten werden.