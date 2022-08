Wetter in Luxemburg : Das Thermometer nähert sich wieder der 30 Grad-Marke

LUXEMBURG – Der heiße und viel zu trockene Sommer geht im Großherzogtum in eine neue Woche. MeteoLux hat wieder hohe Temperaturen für die kommende Woche prognostiziert.

Nach ein kleiner Verschnaufpause muss sich das Großherzogtum wieder auf hohe Temperaturen ab Mitte kommender Woche vorbereiten. Montag und Dienstag sollen die Höchsttemperaturen die 28 Grad noch nicht übersteigen. Dann klettern die Temperaturen allmählich wieder hoch - auf bis zu 31 Grad am Mittwoch und am Donnerstag, wie der luxemburgische Wetterdienst am Sonntag mitgeteilt hat.