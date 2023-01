Marokkanische Drogenringe: Das mafiöse Treiben vor den Toren Luxemburgs

Der Prozess gegen Ridouan Taghi, einen der Paten der marokkanischen Mafia, fand in Amsterdam statt.

Der belgische Justizminister Vincent van Quickenborne ist im vergangenen Jahr um ein Haar Opfer einer Entführung geworden, die niederländische Kronprinzessin Amalia verschanzte sich im Palast, weil sie bedroht wurde . Die marokkanische Mafia verbreitet im Herzen Europas Angst. Ein Zusammenschluss mafiöser Organisationen, die sich auf den Drogenhandel in Belgien und den Niederlanden spezialisiert haben. Seit mehreren Monaten nimmt die Bedrohung zu. Erklärter Wille der Organisationen ist es, die Staatsobrigkeiten ins Visier zu nehmen.

«Es ist sehr wahrscheinlich, dass die auf dem luxemburgischen Markt erhältlichen Rauschgifte aus Ländern kommen, in denen Strukturen existieren, die man als ‹mafiös › bezeichnen könnte», sagt die Polizei. «So richten sich alle Blicke auf die Niederlande. Selbst Paul Felten, dem Leiter der Inspektion für Drogen und sensible Produkte beim Zoll, zufolge, versorgt sich ein Großteil der Drogendealer dort.» Es handelt sich ausschließlich um Produkte vom Schwarzmarkt, nachdem die Produktion der kolumbianischen Kartelle über die Häfen von Rotterdam und Antwerpen (BE) importiert wurde.