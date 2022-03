Luxemburg : «Das Unwetter war weniger schlimm als erwartet»

LUXEMBURG – Das Großherzogtum hat das Gröbste des Sturmtiefs «Zeynep» hinter sich. Die Folgen blieben hierzulande überschaubar.

18.09 Uhr:

«Obwohl Böen von über 100 km/h gemessen wurden, stellten die Behörden fest, dass sich die Unwetter als weniger schlimm als erwartet herausstellten», schreiben das Innenministerium, das Hochkommissariat für nationale Sicherheit und der Krisenkommunikationsdienst in einer gemeinsamen Mitteilung nach einer Krisenstabssitzung am Abend. Daher sei ab sofort die rote Unwetterwarnung aufgehoben – die gelbe Warnstufe bleibe weiterhin bestehen, nach wie vor sind starke Böen bis Mitternacht gemeldet.

17.57 Uhr:

17.04 Uhr:

16.46 Uhr:

Nach den Straßen und Flugzeugen nun auch die Züge: Die SNCF gibt an, dass der Verkehr zwischen Nancy und Luxemburg wegen des Sturms bis 19 Uhr beeinträchtigt sein wird. Die Geschwindigkeit der Züge wird in Luxemburg auf 80 Stundenkilometer reduziert, und es kann zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

16.43 Uhr:

16.40 Uhr:

15.35 Uhr:

Auch Premierminister Xavier Bettel (DP) ruft die Bürger via Twitter auf, aufgrund der Sturmwarnung wenn irgendwie möglich geschützt in Häusern zu bleiben und «auf sich und die Liebsten» aufzupassen.

14.55 Uhr:

14.40 Uhr:

Auf einigen Straßen sind bereits Bäume umgestürzt. Nach ACL-Angaben ist der CR105 auf Höhe Leisbach nicht mehr passierbar und auf der N32 zwischen Sassenheim und Differdingen musste eine Spur gesperrt werden. Auch in der Rue de la Poste in Niederkerschen und in der Rue de Mamer in Bartringen ist Vorsicht geboten. Hier liegen Gegenstände auf der Fahrbahn.