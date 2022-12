Zhang-Anwalt Wellens : «Das Urheberrecht in Luxemburg ist am Ende»

Als «auf ganzer Linie gewonnen» bezeichnete Gaston Vogel, Anwalt des luxemburgischen Künstlers Jeff Dieschburg am Mittwoch das Urteil des Gerichts. Dieses hatte entschieden, die Plagiatsklage der US-amerikanischen Künstlerin Jingna Zhang abzuweisen . «Die Entscheidung ist 20 Seiten lang und extrem gut begründet», so Vogel.

«Das Gericht war der Ansicht, dass dem Foto die Originalität fehle, um urheberrechtlichen Schutz genießen zu können», bedauerte die Gegenseite. Jingna Zhangs Anwalt Vincent Wellens urteilte: «Wenn ein solches Foto nicht geschützt ist, heißt das, dass das Urheberrecht für Fotos in Luxemburg am Ende ist». Um einzigartig zu sein, müsse ein Foto die Handschrift seines Urhebers tragen: «Meine Klientin ist für ihren asiatischen, nüchternen Stil bekannt, der auf diesem Foto zu sehen ist. Es ist äußerst selten, dass ein solches Werk keinen Schutz genießt», so Wellens.