Luxemburg: Das vergangene Jahr zählt 116 neue Autismus-Diagnosen

Im vergangenen Dezember zog die Autismus-Stiftung in ihre neuen Räumlichkeiten in Steinsel um. Pexels

«Wir müssen ständig in Bewegung bleiben.» Claude Schmit, Vorsitzender der Autismus-Stiftung in Luxemburg, hat manchmal Mühe, die Zeit zu finden, seinen Teams für ihre Arbeit zu danken, so dicht ist die Lage. Autismus kennt jeder und diese Form der Behinderung wird in unserem Alltag immer präsenter. Wenn man davon ausgeht, dass einer von 100 Menschen in unserer Gesellschaft betroffen ist, leben im Großherzogtum zurzeit 6400 Personen mit der Nervenstörung. Im Jahr 2022 wurden landesweit 116 neue Fälle von Autismus diagnostiziert.

Seit 2004 empfängt ein diagnostischer Abklärungsdienst jeden Bewohner, der einen Verdacht auf Autismus hat, und seine Familie. Jede Diagnose wird von mindestens zwei Psychologen der Stiftung in enger Zusammenarbeit mit einem externen Psychiater durchgeführt, um die Objektivität der gestellten Diagnosen zu gewährleiste», heißt es seitens der Stiftung.

«Die anhaltende Nachfrage nach Hilfe bewältigen»

Von den 116 Personen, bei denen im vergangenen Jahr die Diagnose gestellt wurde, waren 50 älter als 20 Jahre. Nur 21 waren jünger als 6 Jahre. Das Alter ist ein Schlüsselfaktor, um die Behandlung möglichst früh anzupassen. Die Autismus-Stiftung erhielt im Jahr 2022 insgesamt 314 neue Diagnoseanfragen. «Die Abteilungen ‹diagnostische Beurteilung› und ‹Unterstützung› sind so groß geworden, dass wir geeignetere Räumlichkeiten finden mussten, die es uns ermöglichen, die anhaltende Nachfrage nach Hilfe zu bewältigen», betont Nathalie Lehoucq, die Direktorin der Stiftung. Am 15. Dezember zog der Dienst von Capellen in ihre neuen Räumlichkeiten in Steinsel um.

In einem am Montag veröffentlichten Bericht gibt die Autismus-Stiftung an, dass sie ihre Tätigkeit im Bereich «diagnostische Beurteilungen und Informationen» in den letzten vier Jahren mehr als verdoppelt hat. Im Jahr 2022 wurden 588 Verfahren bei ansässigen Familien durchgeführt, gegenüber 235 im Jahr 2018. Zusätzlich ist die Zahl der Mitarbeiter, die für die Autismus-Stiftung in Luxemburg arbeiten, von 89 im Jahr 2016 auf 151 im Jahr 2022 gestiegen.