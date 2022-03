Reichster Brite : Das Vermögen von Lakshmi Mittal schrumpft

Der Chef des Stahlriesen ArcelorMittal hat im vergangenen Jahr 22 Prozent seines Vermögens verloren. Trotzdem bleibt Lakshmi Mittal der reichste Mann Großbritanniens.

Gut 20 Milliarden Euro besitzt Lakshmi Mittal, Chef des Stahlriesen ArcelorMittal mit Sitz in Luxemburg und reichster Mann Großbritanniens. Die beträchtliche Summe ist jedoch um ganze 22 Prozent gesunken, so stark wie die keines anderen Milliardärs. Schuld daran waren Aktienverluste, wie britische Medien am Sonntag berichten. Seit sieben Jahren steht der Inder bereits ganz oben auf der Liste der reichsten Briten. Zum Vergleich: auf der «Forbes»-Liste der reichsten Menschen der Welt liegt der Inder auf Platz sechs.