König Charles III.: Das verrät das neue Gruppenfoto der britischen Königsfamilie

Die britische Königsfamilie hat die offiziellen Fotos, die kurz nach der Krönung von König Charles III. aufgenommen wurden, veröffentlicht. Die Fotos wurden von dem berühmten Society-Fotografen Hugo Burnand im Buckingham Palace kurz nach der Krönungszeremonie am Samstag aufgenommen.

«Größtmögliches Krönungsgeschenk»

In einem offenen Brief an die Nation versprachen der König und die Königin zudem, ihr Leben dem Dienst zu widmen, und Charles bezeichnete die Unterstützung des Landes während der historischen Feierlichkeiten als «das größtmögliche Krönungsgeschenk».

Zu den offiziellen Porträts, die am Montag veröffentlicht wurden, zählt auch eines, das König Charles in vollem Ornat zeigt, mit der kaiserlichen Staatskrone und dem Reichsapfel und Zepter mit Kreuz in den Händen. Der König und die Königin sind sowohl einzeln als auch gemeinsam zu sehen – beide wirken entspannt, trotz der Strapazen des Tages.

Krönung von Elisabeth II. war vor 70 Jahren

Das besondere Feiertagswochenende anlässlich der Krönung des Königs war das erste seit 70 Jahren, seit der Krönung Charles’ Mutter, der verstorbenen Königin Elisabeth II., im Jahr 1953. In Anlehnung an das berühmte Krönungsporträt von Königin Elisabeth II. trug denn auch Charles die kaiserliche Staatskrone.

Königin Camilla trägt auf ihrem Porträt die mit 2200 Diamanten besetzte Krone der Königin Mary und ihre Robe of Estate, die mit den nationalen Emblemen des Vereinigten Königreichs sowie mit Flora und Fauna bestickt ist. Die Stickereien widerspiegeln die Liebe Ihrer Majestät zur Natur und zu Blumen.

Herzoge von York und Sussex fehlen

Ein weiteres Porträt zeigt die aktiven Mitglieder der königlichen Familie, bestehend aus dem Prinzen und der Prinzessin von Wales, den Edinburgs, der Prinzessin Royal und Vizeadmiral Sir Tim Laurence, dem Herzog von Kent, den Gloucesters und Prinzessin Alexandra, die neben dem König und der Königin stehen. Weder der Herzog von York (Prince Andrew) noch der Herzog von Sussex (Prince Harry) waren dabei, da sie keine aktiven Mitglieder mehr sind.

Royal-Experte Richard Fitzwilliams gibt gegenüber der «Daily Mail» an, dass Anne, die königliche Prinzessin, an der Seite ihres Bruders König Charles steht, kein Zufall sei. «Es zeigt, wie sehr er sie schätzt und wie sehr er sich auf sie verlassen wird», so der Experte. Sie sei sehr beliebt und verfüge über einen hohen Bekanntheitsgrad. «Die Leute wissen, wer sie ist und respektieren sie, das ist sehr wichtig», so Fitzwilliams.