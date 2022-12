A, M oder E : Das verraten Amazons Geheimcodes über dein Paket

Logistik-Mitarbeiter in den großen Amazon-Lagern können anhand dieser Codes erkennen, welche Verpackungsgröße für die zu bearbeitende Sendung benötigt wird.

Sie sind kaum zu übersehen. Auf den Kartons der Amazon-Pakete sind in großen freundlichen Lettern Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen aufgedruckt: A3, M1 etc. ist da zu lesen. Die Codes sind kein Zufallsprodukt, sondern haben eine geheime Bedeutung für die Amazon-Mitarbeiter. Dahinter stecken wichtige Informationen für den Versand deiner Pakete. Das Computermagazin «Chip» verrät nun, was sie bedeuten.