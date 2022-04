Nora Back – «Das Vertrauen in das Instrument der Tripartite ist erschüttert»

Der OGBL hat zur Demonstration am 1. Mai aufgerufen. Editpress

Mit Blick auf die Demonstration am 1. Mai verschärft der OGBL den Ton. In einem am Freitag veröffentlichten Communiqué verwies die Gewerkschaft, die das Tripartite-Abkommen zur Preiserhöhung nicht unterzeichnet hatte, auf die positiven Bilanzen, die einige Banken vorgelegt hatten. «Wenn eine gewisse Anzahl von Betrieben unter der Erhöhung der Energiepreise leidet und daher wirklich Hilfe benötigt, so gilt dies keineswegs für die Gesamtheit der Betriebe», schrieb der OGBL dazu. Die Gewerkschaft wirft der Regierung «eine Manipulation des Index» vor und prangert eine Kehrtwende in Bezug auf die Kinderzulagen an, deren Indexierung nicht verschoben wird.

Als Symbol der wachsenden Spannungen zog OGBL-Präsidentin Nora Back den Zorn des Direktors des luxemburgischen Unternehmerverbandes Jean-Paul Olinger auf sich. Dieser warf ihr vor, in einem Interview mit dem Lëtzebuerger Land «die Gelbwestenbewegung in Frankreich banalisiert» und «zu Krawallen aufgerufen» zu haben. Back sagte darin: «Der Dialog und der soziale Frieden sind uns wichtig und wir lehnen Krawalle ab. Aber manchmal muss man für seine Meinung einstehen. Und dieser Moment ist jetzt gekommen».

«Die Beziehung ist nicht am Ende»

«Diese Wörter haben mich schockiert. Man darf sie nicht banalisieren und muss sehen, was sie auslösen können. Muss man sich als Präsidentin der Arbeitnehmerkammer nicht ein wenig zurückhalten? Wie sieht es mit der Verantwortung im Falle von Gewalt aus?», erklärte Jean-Paul Olinger und erinnerte daran, dass das Abkommen von zwei von drei Gewerkschaften gebilligt und von 52 der 60 Abgeordneten angenommen worden war. «Wo bleibt die Demokratie?», fragte er. Romain Schmit, Generalsekretär der Fédération des Artisans (Handwerkerverband), fragte auf Twitter nach der Position der Gewerkschaft. «Krawallmacher oder Gewerkschaft? Klassenkampf oder Konkurrenz? Die OGBL-Präsidentin liefert erstaunliche Informationen und gleichzeitig Argumente, die sich letztendlich gegen die Sozialpartnerschaft richten.

Auf Anfrage von L'essentiel wies Nora Back jeglichen Aufruf zu Unruhen von sich, räumte jedoch ein, dass sie «der Regierung und dem Patronat signalisiert hat, dass das Abkommen und eine Manipulation des Index den sozialen Frieden gefährden». Der OGBL sei eine dialogbereite Gewerkschaft, die nie den Streit gesucht hat: «Wir haben uns nicht radikalisiert. Aber die Verhandlungen waren eben keine echten Verhandlungen». Einen Aufruf zu Krawallen habe es nie gegeben, es sei geplant, eine Demonstration und Mahnwachen nach den Traditionen des OGBL durchzuführen. «Mit Disziplin», versichert Nora Back. Dennoch prangert die OGBL-Präsidentin einen Mangel an Respekt gegenüber den Arbeitnehmern und Grenzgängern an. «Sie werfen ihrem Partner vor, dass er ein Abkommen, in dem er sich nicht wiederfindet, nicht unterschreibt. Wir vertreten 75.000 Mitglieder, Ansässige und Grenzgänger, Familien von Arbeitnehmern aus allen Sektoren», so Back.