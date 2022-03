Hoeneß reumütig : «Das war der Kick, das pure Adrenalin»

Uli Hoeneß nimmt erstmals Stellung zur Steueraffäre. Gegenüber der «Die Zeit» bezeichnet er sich selbst als Zocker und gibt Einblicke in seine Börsenspekulationen.

Verbindungen seines Schweizer Kontos zum FC Bayern München schließt Uli Hoeneß kategorisch aus. «Dieses Konto war ganz allein Uli Hoeneß», erklärte er der Wochenzeitung « Die Zeit » in einem Interview, aus dem am Mittwoch erste Auszüge veröffentlicht wurden. Seit seiner Selbstanzeige im Januar 2013 ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Steuerhinterziehung gegen den 61-Jährigen. «Es ist eine Situation, die kaum auszuhalten ist. Ich schlafe sehr schlecht», sagte Hoeneß. Trotz des Wirbels trat er aber die Reise zum Champions-League-Halbfinalrückspiel der Bayern beim FC Barcelona an.

«Ich habe teilweise Tag und Nacht gehandelt»

Nach dem Platzen der Internetblase am Finanzmarkt habe er schwere Verluste eingefahren. Der frühere Adidas-Chef Robert-Louis Dreyfus habe ihn mit Geld unterstützt. «So kamen die Millionen auf das Konto, es war immer klar, das war ein Konto zum Zocken, für nichts anderes», sagte Hoeneß. Schließlich habe er aber zu viele Verluste gemacht und seine Aktivitäten an der Börse zurückgefahren.

«Da begann die Hölle für mich»

Der Bayern-Präsident zeigte sich überrascht vom Bekanntwerden seiner Selbstanzeige. Er sei lange davon ausgegangen, keine Strafverfolgung befürchten zu müssen. Am 20. März habe jedoch morgens um sieben Uhr die Staatsanwaltschaft an der Tür seines Hauses am Tegernsee geläutet. «Da begann die Hölle für mich», sagte er. Gegen Hoeneß lag sogar ein Haftbefehl vor, der aber gegen die Zahlung einer Kaution in Millionenhöhe außer Vollzug gesetzt wurde.