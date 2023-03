Mittelfinger-Eklat in der Chamber: «Das war wirklich keine absichtliche Geste»

Diese Geste von Myriam Cecchetti am gestrigen Dienstag in der Chamber sorgte für ordentlich Zündstoff. chd.lu

Ein neuer Eklat sorgt für Aufsehen in Luxemburgs Innenpolitik. Während den Debatten rund um das Unterzeichnen des Tripartite-Abkommen, vergangenen Dienstag waren es schnell nicht mehr nur die von den Sozialpartner ausgehandelten Maßnahmen, die die volle Aufmerksamkeit der Diskussionsteilnehmer genossen hatten: Es waren die Abgeordneten Myriam Cecchetti (Déi Lénk) und Dan Kersch (LSAP), die während der Sitzung für einen regelrechten Eklat im Luxemburger Parlament sorgten. Dabei handelt es sich um obszöne Gesten, die die Zusammenkunft der Abgeordneten zum Skandal machten.

«Ich will nach vorne schauen, die Sache ist zu groß geworden», erklärt Myriam Cecchetti auf L'essentiel-Anfrage. Ihrer Meinung nach, habe man sich zu sehr auf ihre Geste konzentriert, die sie am Ende ihrer Rede in der Abgeordnetenkammer am gestrigen Dienstag nach einem hitzigen Wortwechsel mit dem LSAP-Abgeordneten Dan Kersch gezeigt hatte. Auf den Bildern ist deutlich zu sehen, wie sie den Mittelfinger der linken Hand hebt. «Ich habe es nicht einmal bemerkt, es war wirklich keine absichtliche Geste», bezieht die Déi Lénk-Poltikerin Stellung zu den Geschehnissen vom Vortag. Nach eigenen Angaben habe man ihr wenig später die Frage gestellt, ob sie wüsste, was sie da gerade getan habe, was sie zu einer Entschuldigung am Ende der Sitzung bewegt hatte.

Dan Kersch sorgte für zahlreiche Unterbrechungen während der Rede von Myriam Cecchetti. chd.lu

«Ich war verärgert über das Verhalten von Dan Kersch, der Lügen verbreitet und versucht hat, mich zu diskreditieren», erklärt Myriam Cecchetti weiter. Der sozialistische Abgeordnete unterbrach sie immer wieder und ging sogar so weit, sie der Doppelzüngigkeit in Bezug auf die Gewerkschaften zu beschuldigen. Der ehemalige Innenminister war der Ansicht, dass Déi Lénk sich als die einzige Partei darstelle, die die Gewerkschaften unterstütze, während sie in der Chamber seiner Ansicht nach das Gegenteil von dem sagte, was die Gewerkschaften forderten. Er setzte sogar noch einen drauf, indem er behauptete, dass die Abgeordnete ihre Reden nicht selbst schreibe und sorgte für zahlreiche Unterbrechungen während ihrer Rede. Zusätzlich überrascht wurde Myriam Cecchetti dann vom Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Fernand Etgen, der sie dazu drängte, ihre Rede zu beenden und die Tribüne zu verlassen. Daraufhin kam es zu der Geste, über die heute alle sprechen.

«Das ist nur ein gesunder Reflex»

«Er war sich sehr bewusst, was er tat», verteidigt sich Myriam Cecchetti, die sich von dem Verhalten nicht zum Schweigen bringen lassen möchte und weiterhin ihre «Oppositionsarbeit und den Kampf gegen soziale Ungerechtigkeiten» fortführen will. Sie fügt hinzu: «Wenn ich ihm wirklich den Mittelinger zeigen wollte, hätte ich ihm diesen richtig gezeigt, ins Gesicht und mit der rechten Hand. Er hat meine Entschuldigung angenommen, aber ich warte immer noch auf seine.»

Einer der Déi Lénk-Sprecher verurteilte indes die «unverschämte, arrogante und respektlose» Haltung des Abgeordneten Kersch: «Wer sich fragt, warum es am Internationalen Frauentag nicht mehr Frauen in der Politik gibt, muss sich nur das Verhalten von Dan Kersch bei der Rede von Myriam Cecchetti ansehen», schrieb dieser auf Facebook und bekräftigte seine Unterstützung mit dem Slogan «Ech Sinn Myriam». Gleichzeit verteidigt er jedoch die Entscheidung von Fernand Etgen, denn «wenn der Parlamentspräsident eine Abgeordnete von der Tribüne entlässt, weil ein anderer Abgeordneter seinen Frust an ihr ausgelassen hat, ist das nur ein gesunder Reflex».

Die Chamber erklärte indes, dass Sanktionen gegen Myriam Cecchetti wahrscheinlich nicht auf der Tagesordnung stünden, da der Präsident davon ausgehe, dass die Abgeordnete aufgrund ihrer Entschuldigung keine Klage erwarte. Am Mittwoch mahnt er jedoch in einer Sitzung zu einem respektvolleren Umgang miteinander. «Nach einer Reihe von unangemessenen Gesten und Worten rufe ich heute dazu auf, dass jeder Abgeordnete über seine Worte nachdenkt, bevor er etwas sagt. Es gibt rote Linien und es liegt an uns - und hoffentlich auch an Ihnen - das Image der Kammer als Institution zu bewahren«, so Fernand Etgen.

Er schloss mit einem Appell an die Politiker: «Öffentliche Sitzungen dürfen nicht ausufern, ich zähle auf Sie und danke Ihnen».