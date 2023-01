Katholische Kirche : Das waren die letzten Worte von Ex-Papst Benedikt XVI.

Das frühere Oberhaupt der katholischen Kirche ist am 31. Dezember gestorben, nachdem sich sein gesundheitlicher Zustand zuletzt verschlechtert hatte. Jetzt offenbart sein Sekretär die letzten Worte des Deutschen.

Sein Gesundheitszustand hatte sich in den letzten Tagen des Dezember zunehmend verschlechtert.

Benedikt XVI. war vom 19. April 2005 bis zu seinem Rücktritt am 28. Februar 2013 Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.

Der frühere Papst Benedikt XVI. soll kurz vor seinem Tod die Worte «Herr, ich liebe Dich» gesagt haben. Das habe ein Krankenpfleger erzählt, der sich um den 95-Jährigen gekümmert habe, teilte Benedikts langjähriger Sekretär Georg Gänswein am Sonntag den Vatikan-Medien mit. Dabei habe Benedikt Italienisch gesprochen, seine Stimme sei schwach, das Gesagte aber verständlich gewesen. Gänswein sagte, er selbst sei zu dem Zeitpunkt, gegen drei Uhr morgens am Samstag, nicht bei Benedikt gewesen. Später an dem Morgen starb das frühere katholische Kirchenoberhaupt.