Technik-Fortschritt : Das waren die Urväter heutiger Gadgets

Ein Mobiltelefon mit maximal einer Stunde Akkulaufzeit oder eine Digitalkamera, die nur 32 Fotos speichern kann: Diese Erfindungen ebneten den Weg für die moderne Technologie.

Der Alltag wäre heute kaum mehr denkbar ohne Internet oder Smartphones. Auch in der Freizeit setzen User auf Unterhaltungselektronik wie beispielsweise Game-Konsolen und in den Ferien oder beim Ausgehen werden die besten Momente per Digitalkamera festgehalten. All diese Aktivitäten wären nicht möglich, hätten nicht in früheren Jahrzehnten findige Tüftler die Vorläufer für unsere heutigen Gadgets geschaffen. Auf dem Blog «Cnet» werden fünf Erfindungen vorgestellt, denen wir einen wichtigen Teil unserer tagtäglich benutzten Geräte zu verdanken haben. Dies obwohl sich die Entwürfe zu den Innovationen anfangs wahrscheinlich anhörten wie «die Ideen eines Geisteskranken», wie sich Moderator Donald Bell im Video ausdrückt.

Da wäre beispielsweise die Sega Dreamcast, eine 1998 erstmals präsentierte stationäre Gamekonsole vom japanischen Hersteller Sega. Als erste Spielkonsole überhaupt verfügte die Dreamcast über ein ab Werk eingebautes Modem, das austauschbar war. Außerdem konnte mit dem Gerät auch online gespielt werden - lange bevor dies mit Xbox oder Playstation möglich war. Der Controller der nun schon 15-jährigen Dreamcast erinnert mit Knöpfen in den Grundfarben vor weissgrauem Hintergrund verdächtig an einen heute zwar noch sehr beliebten Konsolenhersteller, dessen neuestes Modell allerdings eine Menge an Kritik einstecken musste.

Fotos erstmals direkt auf den Computer laden

Als Urvater der heutigen hochauflösenden Digitalkameras könnte man die Dycam Model 1 aus dem Hause Logitech bezeichnen. Die Kamera kam 1990 auf den Markt. Mit dem auch unter dem Namen Logitech Fotoman bekannten Gerät war es erstmals möglich, die aufgenommenen Bilder direkt mit dem Computer zu verbinden. Die Speicherkapazität des Fotoman war auf 32 Aufnahmen beschränkt. Gleichzeitig erinnert die Qualität der Schwarz-Weiß-Bilder mit einer Auflösung von 376x240 Pixeln eher an alte Polaroidfotos. Dennoch gilt die Logitech-Kamera als weltweit erste kommerziell erwerbbare Digitalkamera. So viel Modernität hatte in Anfang 1990er-Jahre auch seinen Preis: Ganze 995 Dollar musste man für einen Fotoman hinblättern. Heute wären dies unter Berücksichtigung der Inflation rund 1750 Dollar.

«Nahezu ein Dinosaurier» ist laut Bell auf Platz drei zu finden: das Motorola DynaTac 8000x. Es gilt als erstes im Handel erhältliches Mobiltelefon. Im September 1983 wurde der Urahne der heutigen Smartphones zugelassen. Mit einem Gewicht von knapp 800 Gramm und einer Höhe von 33 Zentimeter, kann man das Gerät wohl nicht als «handy» bezeichnen. Der damalige Preis betrug 3995 Dollar, was heute 7910 Dollar entsprechen würde. Telefonieren konnte man mit dem DynaTac zwischen 30 Minuten und einer Stunde lang. Im Telefonbuch konnten zudem ganze 30 Nummern gespeichert werden. Trotz der kurzen Akkudauer, dem kleinen Speicher und dem hohen Preis schafften sich bereits im ersten Jahr nach Verkaufsstart 300'0000 Technik-Fans das erste Mobiltelefon an. Auch wenn heute an einem einzigen Wochenende neun Millionen iPhones verkauft werden, galten die Absatzzahlen bei Motorola in den 1980er-Jahren als Erfolg.

Kalender schon 1996 synchronisierbar

Aktuell werden Smartphones ja nur noch zu einem kleinen Teil tatsächlich zum Telefonieren genutzt. Neben beinahe schon unzähligen weiteren Funktionen ist auch die Kalenderverwaltung zu einem wichtigen Bestandteil der Telefonnutzung geworden. Der Vorläufer dafür war der Palm Pilot. Der erste digitale Assistent stammt aus dem Jahr 1996. Damit war es möglich, die persönliche Agenda sowie Kontaktangaben zu verwalten. Die bedeutendste Eigenschaft aber war, dass der Palm-Assistent an den Computer angeschlossen und synchronisiert werden konnte. Für den Pionier in Sachen elektronische Kalender wurde gar das eigene Betriebssystem Palm OS entwickelt. Als Prozessor kam der Motorola Dragonball zum Einsatz. Der Pilot Palm konnte nur mit einem Stift bedient werden und wog 160 Gramm.

Als wichtigste technische Errungenschaft bezeichnet «Cnet» Web TV, das 1996 lanciert wurde. Dadurch wurde es allen Internetnutzern ermöglicht, das Zwischennetzwerk auf den heimischen Fernseher zu holen. Laut Bell sei dies nach Desktop-Computern der erste Schritt in Richtung unkompliziertem Zugang zum World Wide Web gewesen. Dieser Trend sei so stark weitergeführt worden, dass heute immer mehr Nutzer ihre E-Mail-Nachrichten von Tablet-Computern oder Smartphones aus checken. «Die Vision der Macher von Web TV hat sich also als richtig herausgestellt», resümiert der Moderator.