Energiesparen in Luxemburg: Das Wasser in der «Coque» wird etwas kühler

Wer sich in Zukunft für ein Bad in der «Coque» entscheidet, sollte wissen, dass ab dem heutigen Donnerstag die Temperatur in allen Becken um ein bis zwei Grad gesenkt wurde. «Die ‹Coque› schließt sich den Bemühungen des Staates, der Gemeinden, Bürger und Unternehmen an, die Nachfrage nach Erdgas um 15 Prozent zu senken», teilte das Sport- und Kulturzentrum mit.