Festtagsvorbereitungen: Das Weihnachtsbaum-Shopping in Luxemburg ist eröffnet

«In Luxemburg-Stadt werden viele Bäume für Wohnungen verkauft, aber diejenigen, die etwas mehr Platz haben, interessieren sich auch für die großen Bäume», so der Weihnachtsbaumverkäufer. Wer über einen Kauf einer solchen Tanne nachdenkt, muss mit 30 Euro pro Meter Tannenbaum rechnen. «Seit der Euro da ist, haben wir unsere Preise nie erhöht», erklärt Charles Hary. Auf die Frage, woher seine Weihnachtsbäume stammen, entgegnet der Verkäufer stolz: «Wir garantieren, dass die Bäume alle im Norden des Großherzogtums auf unserem Land in der Nähe von Bondorf gewachsen sind».

«Je näher der Nikolaustag rückt, desto mehr Leute werden kommen»

Nicht selten bleiben die Bäume auch nach Weihnachten. Doch wie lange hält so ein Weihnachtsbaum eigentlich? «Normalerweise bis Anfang Januar», erklärt der Experte. Wer von seinem Christbaum solange wie möglich etwas haben möchte, sollte den Tipp des Verkäufers beherzigen: «Der Baum sollte nicht in die Nähe einer Heizung stehen». Außerdem bietet Charles auch Bäume an, die sogar wieder eingepflanzt werden können.

In Vorfreude über die bevorstehenden Festtage, verfallen etliche Menschen schon Ende November in einen Deko-Rausch. «Einige unserer Kunden werden um Weihnachten herum in den Urlaub fahren und wollen ihre Tanne daher schon früher aufstellen». Und auch das aktuell noch milde Wetter scheint die Kaufwütigen nicht abzuschrecken. «Je näher der Nikolaustag rückt, desto mehr Leute werden kommen. Jeden Tag schlagen wir nach und nach frische Tannenbäume», so Charles Hary abschließend.