Donald Trump : «Das Weiße Haus ist ein Drecksloch»

Der US-Präsident hat sich laut einem Bericht über die Ausstattung des Regierungssitzes in Washington beklagt. Deshalb verbringe er viel Zeit auf seinen Anwesen.

US-Präsident Donald Trump hat sich einem Bericht zufolge über die Ausstattung des Weißen Hauses beschwert. Trump habe in einer Unterhaltung mit Mitgliedern seines Golfclubs in Bedminster im US-Staat New Jersey gesagt, dass das Weiße Haus «a real dump» sei – eine «Müllhalde» also, im übertragenen Sinn für eine sehr schäbige Bleibe, etwa übersetzbar mit «Drecksloch». Das sei auch der Grund, weshalb er so viel Zeit in dem Golfclub verbringe, berichtete die Golfsport-Seite golf.com.