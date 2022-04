Luxemburg: Das wichtigste Skate-Event erobert den Kirchberg

Vier Jahre nach der letzten Ausgabe will die führende Skateboard-Veranstaltung in Luxemburg ein neues Format testen. Der LXB Cup wird ausnahmsweise zu LXB Street und verlagert seine Kicker und Rampen aus dem Petruss-Tal auf den Place de l'Europe vor der Philharmonie. So hoffen die Organisatoren des Vereins skatepark.lu, am Wochenende vom 8. bis 10. Juli rund 10.000 Zuschauer anzulocken – im Vergleich zu 6000 bis 8000 in den vergangenen Jahren. Der neue Veranstaltungsort, der bei Skatern bereits beliebt ist, wird mit eigens für diesen Anlass entworfenen Modulen ergänzt.