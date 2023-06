LUXEMBURG – Nach den Kommunalwahlen am Sonntag haben die Ergebnisse am Abend zu einigen Veränderungen in den Gemeinden gesorgt. Darunter ist manche Überraschung.

Kommunalwahlen in Luxemburg : Das Wichtigste zu den Wahlergebnissen am Sonntagabend

Die Auszählung der Stimmen dauerte bis zum späten Sonntagabend. Vincent Lescaut

In Diekirch, Differdingen, Clerf, Bettemburg oder auch Echternach könnte es in den kommenden Tagen zu einem Wechsel auf dem Stuhl des Gemeindeoberhauptes kommen. Doch die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen können noch für so einige Überraschungen sorgen. Daher heißt es weiter abwarten. Einige Amtsinhaber mussten jedoch schon einen herben Rückschlag hinnehmen.

Die LSAP zieht ihren Kopf aus der Schlinge. Neben der Spitzenposition in Esch haben die Sozialisten auch in Differdingen, Bettemburg und Wintger gewonnen. Auch in Düdelingen konnten sie mit Dan Biancalana die absolute Mehrheit halten und in Rümelingen dank Henri Haine die absolute Mehrheit zurückerobern. «Die Ergebnisse sind gut, wir haben es geschafft, nicht nur im Süden zu überzeugen. Unseren jungen Teams sei Dank», sagt Parteivorsitzende Francine Closener und begrüßt «historische» Ergebnisse, insbesondere in Ettelbrück.

Harter Schlag für die Grünen

Auch die DP geht gestärkt aus den Wahlen hervor. Für die Echternacher Siegerin Carole Hartmann, zählen nicht nur die großen Durchbrüche, sondern auch kleine Städte mit Mehrheitswahlrecht, wie etwa in Koerich. Der deutliche Sieg in der Hauptstadt verstärkt dieses Gefühl mit Sicherheit auch.

Für Déi Gréng war es hingegen ein harter Abend. Die Partei hat nicht nur in Differdingen Verluste hinnehmen müssen, sondern konnte auch in der Hauptstadt, in Mamer und in Bettemburg nicht an Boden gewinnen, trotz der Präsenz nationaler Größen. Der Abgeordnete Charles Margue verfehlte in Lintgen den ersten Platz. Allerdings konnte die Partei ihre Position in Walferdingen mit drei Sitzen, darunter der Sitz der Abgeordneten Jessie Thill, ausbauen.

Einige Sitze für kleine Parteien

Die CSV startete zwar mit 60 Bürgermeistern, erlebte jedoch einen turbulenten Abend. Zwar wird sie wohl wieder in Diekirch den Posten einnehmen, dafür aber den in Bettemburg und Clerf verlieren. Große Hoffnung setzte die Partei in die Hauptstadt, doch Serge Wilmes konnte nicht überzeugen. «Die Kommunalwahlen sind lokale Wahlen, mit lokalen Anliegen. Wir bewegen uns weiterhin auf einem hohen Niveau», sagt Parteipräsident Claude Wiseler.

Bei den kleinen Parteien konnten die Piraten, die ADR und déi Lénk einige Sitze erringen, ohne die Wahl wirklich zu beeinflussen. Allerdings reichen einige Sitze manchmal aus, um bestimmte Parteien zu schwächen oder den Gemeinderat zu zersplittern, wie in Käerjeng, wo nun sechs Parteien vertreten sind.

Hier könnt ihr euch die einzelnen Wahlergebnisse der Gemeinden anschauen: