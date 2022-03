Elektromobilität - Das wird der erste Elektro-Jeep

Der Stellantis-Konzern möchte bis 2030 in Europa nur noch elektrische Autos verkaufen, am Weg dahin kommt jetzt eine Flut an Elektroautos der Stellantis-Marken auf den Markt. Auch Jeep wird neue Elektromodelle bekommen, als erstes wird ein kleiner SUV mit E-Antrieb erhältlich sein.