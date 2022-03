Beatsteaks : «Das wird ein wahres Feuerwerk»

LUXEMBURG - Die deutsche Punkband Beatsteaks kommt mit neuem Album nach Luxemburg. Im Interview spricht Gitarrist Peter über den Erfolg und die Liebe zur Musik.

L'essentiel : Warum heißt Euer neues Album einfach «Beatsteaks»? Peter (Gitarrist) : Die Aufnahme des Albums war ziemlich schnell erledigt. Und uns ist dabei kein besonderer Titel in den Sinn gekommen. Auf den Deckel der ersten CD hatten wir einfach «Beatsteaks» geschrieben und wir dachten, es sieht gut aus. Und da wir noch kein selbstbetiteltes Album haben, war die Wahl getroffen.

Die Platte dauert nur 32 Minuten. Gerade auf den Punkt? Genau. Uns war ganz wichtig, dass man die Platte endlos oft hören kann. Es gab noch einige Demos, die wir nicht ausgesucht haben, weil wir uns nur für die besten Stücke entschieden haben. Und kurze Alben sind eine echte Tradition in Punk.

Euer größter Erfolg in Deutschland war die Platte «Smack Smash» im Jahr 2004. Und die beiden letzten Alben waren auf Nummer Eins in den Charts. Was kommt als nächstes?

Der nächste Schritt ist, vor allem gesund zu bleiben, damit wir weiterhin Konzerte spielen können. Als der schwere Unfall unseres Schlagzeuger Thomas uns vor zwei Jahren zu einer Pause zwang, wurde uns die Zerbrechlichkeit der Dinge bewusst. Wir sind jetzt wachsamer.