Moderatorin schweigt : Das Wirrwarr um Nazan Eckes RTL-Abgang

Die deutsche Moderatorin soll angeblich den TV-Sender verlassen wollen. Während die 45-Jährige in den Ferien weilt und schweigt, dementiert eine Sprecherin die Berichterstattung.

Hat Moderatorin Nazan Eckes nach rund 23 Jahren ihren Job bei RTL gekündigt? Das will zumindest die «Bild»-Zeitung aus Produktionskreisen in Erfahrung gebracht haben. Den Privatsender wolle die 45-Jährige dem Bericht zufolge auf eigenen Wunsch verlassen – und das noch in diesem Jahr. Bestätigt ist dies allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: Der Sender scheint von der Kündigung der Moderatorin nichts zu wissen.