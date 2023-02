Luxemburg : Angriffe und Einbrüche – Polizei war am Wochenende im Dauereinsatz

LUXEMBURG – Über das Wochenende mussten die Beamten zu diversen Einsätzen ausrücken. Von körperlichen Auseinandersetzungen bis zu Einbrüchen und Fahren unter Alkoholeinfluss war quasi «alles dabei».

Die Police Grand-Ducale hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun. L'essentiel/Vincent Lescaut

Mehrere Personen sind am Wochenende in Luxemburg festgenommen worden oder haben ihren Führerschein abgeben müssen, wie die Police Grand-Ducale in mehreren Pressemitteilungen schreibt. Am Freitagabend meldete ein Mann in Luxemburg-Stadt, dass sein Handy gestohlen wurde. Als er den Diebstahl bemerkt habe, hätten die beiden Männer die Flucht ergriffen. Mithilfe von Zeugenmeldungen konnten die Verdächtigen kurze Zeit später gefasst und das gestohlene Handy sichergestellt werden. Die beiden wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Samstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Ein weiterer Handy-Diebstahl wurde in der Nacht zum Sonntag in den Rives de Clausen in Luxemburg-Stadt gemeldet. Fünf Personen drohten dem Opfer mit Gewalt und flüchteten anschließend mit dessen Mobiltelefon.

Gegen 20 Uhr hat in einem Einkaufzentrum auf dem Kirchberg eine Frau eine andere im Kassenbereich aus bislang ungeklärten Gründen leicht mit einem Messer verletzt. Die verletzte Person wurde noch vor Ort erstversorgt. Das Messer wurde beschlagnahmt und der Vorfall zu Protokoll genommen. Wenig später hat ein Mann in einer Wohnung in Dalheim eine andere Person angegriffen und verletzt. Das Opfer konnte vor Ort erstversorgt werden und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Angreifer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am gestrigen Morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden insgesamt neun Wohnungseinbrüche in Luxemburg-Stadt, Howald, Alzingen, Aspelt, Eischen, Tetingen, Junglinster, Nommern und Warken, sowie zwei Führerscheinentzüge in der Nacht zum Montag gemeldet. Gegen 22 Uhr ist in der Nähe der Place des Tilleuls in Wiltz ein Mann mit seinem Wagen gegen eine Mauer gefahren. Der Fahrer begang Fahrerflucht, konnte aber wenig später gefasst werden. Nach einem positiven Alkoholtest musste er seinen Führerschein abgeben. Gegen 2 Uhr nachts fiel ein Autofahrer wegen seiner Fahrweise in Warken auf. Auch bei ihm fiel der Alkoholtest positiv aus.