Inzest-Fall Josef Fritzl: Das wurde aus dem «Horror-Haus», dem Opfer und dessen Kindern

Am 26. April 2008 kam einer der größten und erschreckendsten Kriminalfälle Österreichs ans Licht: In Amstetten hatte Josef Fritzl seine Tochter in ein Kellerverlies gelockt und dort 24 Jahre lang gefangen gehalten. Er missbrauchte sie mehrfach und zeugte mit ihr sieben Kinder.