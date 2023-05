Montana, USA: «Daten vor der Kommunistischen Partei Chinas schützen» – erstes US-Tiktok-Verbot

Tiktok, das dem chinesischen Internetkonzern Bytedance gehört, steht in den USA unter starkem politischen Druck.

Getty Images via AFP

Der Republikaner wolle die Daten der Menschen in Montana vor der Kommunistischen Partei Chinas schützen.

«Um die persönlichen und privaten Daten der Menschen in Montana vor der Kommunistischen Partei Chinas zu schützen, habe ich Tiktok in Montana verboten», twitterte der republikanische Gouverneur Greg Gianforte am Mittwoch nach der Unterzeichnung des Gesetzes, das vom Abgeordnetenhaus des Bundesstaates im April verabschiedet worden war.