China : Datenleck enthüllt Ausmaß der Unterdrückung in Xinjiang

Eine Pressekonferenz von Uiguren in Istandbul am 10. Mai, 2022. Die Uiguren werden im Westen Chinas intensiv verfolgt.

Neue Enthüllungen aus einem Datenleck veranschaulichen nach Medienberichten das Ausmaß der Verfolgung und Masseninternierung in der nordwestchinesischen Region Xinjiang. Über die «Xinjiang Police Files» berichtete am Dienstag ein internationaler Medienverbund, an dem unter anderen das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel», der Bayerische Rundfunk, die britische BBC, USA Today und die Zeitung «Le Monde» beteiligt sind.