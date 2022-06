Rheinland-Pfalz : Datenschützer äußert rechtliche Bedenken beim «Handy-Blitzer»

TRIER/MAINZ – Vor knapp zwei Wochen ist ein neuer «Handy-Blitzer» gestartet. Dass bereits im Testbetrieb Bußgelder erhoben werden, geschehe auf einer «wackeligen» Rechtsgrundlage, meint der Datenschutzbeauftragte des Landes.

Der oberste Datenschützer von Rheinland-Pfalz sieht beim Pilotprojekt eines neuen «Handy-Blitzers» derzeit die Erhebung von Bußgeldern kritisch. «Wir haben im Vorfeld gesagt: Wir würden nicht empfehlen, jetzt schon Bußgeldbescheide zu machen», sagte der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann, der Deutschen Presse-Agentur in Trier. Denn die Rechtsgrundlage, auf der das System Monocam aktuell von der Polizei Trier getestet werde, sei eher «wackelig».

Bußgeld und Punkt in Flensburg

Rheinland-Pfalz ist das erste Bundesland, das seit dem 1. Juni das in den Niederlanden entwickelte System Monocam testet: zunächst drei Monate von der Polizei Trier, dann drei Monate von der Polizei Mainz. Bei dem System steht eine Kontrollkamera erhöht über dem Verkehr und übermittelt per Livestream Daten auf das Laptop der Polizisten in einem in der Nähe stehenden Kontrollbus. Auf die «Überwachung Handyverbot» werden Fahrer zurzeit mit einem Schild hingewiesen.