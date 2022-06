Mehrfach gesichtet : Datet Charli D'Amelio Travis Barkers Sohn Landon?

Die Influencerin und der Promi-Spross wurden in den letzten Wochen mehrfach zusammen gesichtet. Inzwischen seien sie sogar in einer Beziehung, die sich in der Anfangsphase befindet.

1 / 6 Hat Social-Media-Star Charli D'Amelio ihr Herz verschenkt? Instagram/charlidamelio US-Medien berichten, dass die 18-Jährige einen Promi-Spross daten soll. Instagram/charlidamelio Dabei soll es sich um Landon Barker, den Sohn von Blink182-Drummer Travis Barker (46), handeln. Instagram/landonasherbarker

Was läuft zwischen Charli D'Amelio (18) und Landon Barker (18)? Offenbar mehr als gedacht. Die beiden sollen aktuell nämlich viel Zeit miteinander verbringen, wie ein Insider gegenüber «People» offenbart. Demnach würden sich die Influencerin und der Promi-Spross intensiv kennenlernen. Ihre Treffen bestätigt eine weitere Quelle dem US-Portal «E! News» und geht dabei so weit, dass sie gar von einer Beziehung spricht – die sich allerdings noch in einer Anfangsphase befinde.

Erste Gerüchte um eine Liaison halten sich schon länger. Befeuert wurden diese durch zahlreiche Sichtungen als Duo. So präsentierte der Modedesigner vor wenigen Wochen seine «BoohooMAN»-Kollektion in London, bei der Charli gemeinsam mit ihrer Schwester Dixie (20) anwesend war. «Es war ein wichtiger Abend für Landon», sagte ein Gast damals zu «E! News» – und führte aus: «Ihm war wichtig, dass Charli dabei ist.»

Daraufhin wurde das Paar gesehen, wie sie ein Konzert von Landons Papa, dem Blink182-Drummer Travis Barker (46), verließen. Jüngst besuchten sie gemeinsam eine Party in Los Angeles und verabschiedeten sich zu später Stunde erneut zusammen.

In Zukunft bleibt ihr Privatleben privat

Zu den Spekulationen haben sich bisher weder Charli noch Landon geäußert. Kaum verwunderlich, denn der 18-Jährigen sei es sehr wichtig, ein normales Leben zu führen und ihre Privatsphäre in Zukunft besser zu wahren, wie sie in einem kürzlichen Pressecall verriet.

Ihre letzte Beziehung lebte D'Amelio im Netz eher öffentlich aus. Ende 2019 bestätigte sie ihre Liebe zum Musiker und Tiktok-Star Chase Hudson alias Lil Huddy (20). Im April 2020 folgte allerdings bereits die Meldung um das Aus über ihre Instagram-Story. «Da ihr meine und Chases Beziehung von Anfang an mitverfolgt habt, habe ich beschlossen, euch allen zu sagen, dass wir nicht mehr zusammen sind», gestand sie damals. «Es tut mir weh, das zu sagen, aber wir haben entschieden, dass dies das Beste für uns beide ist.»