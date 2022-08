Miami : David Beckham besucht mit Tochter Konzert: «Peinlicher Papa-Moment»

Das Gefühl, bei den eigenen Kindern nicht unbedingt cool zu wirken, kennt offenbar auch Ex-Fußballstar David Beckham. «Peinlicher Papa-Moment», schrieb der 47-Jährige bei Instagram zu einem kurzen Video, in dem er bei einem Konzert des R&B-Sängers The Weeknd in Miami mitsingen will, dabei aber den Einstieg vergeigt. Er und seine elfjährige Tochter Harper, die aus dem Off zu hören ist, brechen daraufhin beide in Gelächter aus. «Das Timing war etwas daneben, aber wir haben am Ende die Kurve gekriegt und ich habe Harper Seven zum Lachen gebracht», schrieb der Brite.