USA: David empfiehlt Entwurmungsmittel gegen Corona und stirbt daran

Nun starb er am 3. März – vermutlich am Missbrauch des Medikaments.

«Eines seiner größten Attribute war, dass er immer bereit war, den Menschen zu helfen», schrieb die Familie von David Lemoi in seinem Nachruf. Der «Big Dan» genannte 50-jährige Maschinenführer, der früher Football spielte, sich als Ringer hervortat und in Beizen gerne mal Country-Songs zum Besten gab, verstarb am 3. März «unerwartet». Die Obduktion zeigte, dass sein Herz doppelt so gross war wie normal, wie im von ihm moderierten Telegram-Kanal geschrieben wurde. Dies berichtet das US-Magazin «Vice.com».