Initialen-Streit: Davina Geiss gewinnt vor Gericht gegen Dolce & Gabbana

DG by Indigo Limited – so heißt das Modelabel von Millionärstochter Davina Geiss.

Davina Geiss will mit ihrem eigenen Modelabel DG by Indigo Limited durchstarten und am liebsten, wie es ihr Papa Robert Geiss (59) einst mit seinem Brand Uncle Sam gemacht hat, Millionen scheffeln. Doch kurz nachdem sie ihre Firma beim europäischen Markenamt hatte eintragen lassen, flatterte dicke Post ins Haus. Das italienische Modeunternehmen Dolce & Gabbana ging rechtlich gegen die 19-Jährige vor. Der Konzern befürchtete Verwechslungsgefahr – schließlich teilen beide die gleichen Initialen.