«Nur vier Zehen» : Davina Geiss wird von Fans verspottet

Früher sah man Davina Geiss (19) oft in Jogginghosen und Shirts im Oversize-Look, doch die Schwester von Shania setzt schon seit einiger Zeit auf etwas knappere Outfits.

Auch ihren Fans scheinen die kurzen Kleidchen durchaus zu gefallen, doch bei ihrem neuesten Posting dürfte der Millionärstochter ein Fauxpas passiert sein, der ihren Followern nicht entgangen ist. In einem weißen kurzen Sommerkleid posiert Davina für die Kamera und zeigt dabei ihre langen Beine – doch sind ihre Beine beziehungsweise ihre Füße wirklich so groß?

Wie es scheint, dürfte die Tochter von Carmen Geiss die Bildbearbeitung etwas übertrieben haben. Auch wenn die Beine verführerisch lang wirken, so sind die Füße im Verhältnis dazu riesig. «Die Füße sind viel zu lang», «Dein Zeh ist so groß, wie mein Zeigefinger» oder «Junge, die Füße. Ich STERBE!», heißt es von Fans in den Kommentaren.