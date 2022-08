Riesen Füße: Davina Geiss wird wegen Photoshop-Fail von Fans verspottet

So wirken die Füße der 19-Jährigen auf dem Foto überdimensional gross, während ihr zudem die kleinen Zehen fehlen.

Dass Influencerinnen und Influencer bei ihren Fotos oftmals etwas nachhelfen, ist kein Geheimnis. So scheint auch Davina Geiss die Finger nicht von Photoshop lassen zu können und hat sich in ihrem neusten Post die Beine etwas länger gezaubert. Doch dabei scheint der Millionärstochter ein Fauxpas passiert zu sein – und dieser entging auch ihrer Followerschaft nicht.

In einem weißen kurzen Sommerkleid posiert Davina in ihrem neuesten Instagram-Beitrag für die Kamera und zeigt dabei ihre langen Beine. Doch irgendetwas scheint dabei nicht ganz aufzugehen, denn ihre Füße wirken auf dem Schnappschuss überdimensional lang und im Verhältnis zu ihren Beinen riesig. Doch damit nicht genug. Die Deutsche hat nämlich auf dem Bild zudem keine kleinen Zehen. Wie es scheint, dürfte die Tochter von Carmen (57) und Robert Geiss (58) die Bildbearbeitung etwas übertrieben haben.

«Seht euch die Füße an, ich heule»

Die scheinbaren Patzer fielen auch den über 380.000 Followerinnen und Followern des Realitystars auf, woraufhin Davina in den Kommentaren verspottet wurde. «Photoshop gehört verboten. Man sieht ja, was dabei rauskommt. Ein Mensch mit vier Zehen auf beiden Seiten», schrieb etwa ein User, während ein anderer meinte: «Seht euch die Füße an, ich heule.» Sie selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert.